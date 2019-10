Dieser Schnappschuss bringt die Fans zum Ausrasten! Selena Gomez (27) hatte in den vergangenen Jahren nicht sonderlich viel Glück in Liebesdingen. Nach einer jahrelangen On-Off-Romanze zwischen ihr und Justin Bieber (25) setzte der Kanadier den endgültigen Schlussstrich – indem er in seiner Hailey (22) die große Liebe fand und sie rasch nach Bekanntwerden der Beziehung zur Frau nahm. Aus Selenas Datingleben bekam man seither nicht viel mit. Seit Neuestem wird sie allerdings immer öfter mit Ex-One Direction-Mitglied Niall Horan (26) in Verbindung gebracht. Und der teilte nun ein Foto, das Fans hoffen lässt, dass bei den beiden Musikern echt die Funken sprühen könnten.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Niall am Mittwoch ein Selfie. Das Besondere daran: Der Sänger steht dabei vor einem riesigen Selena-Poster. Zu dem Bild schrieb er "Hallo da drüben, Sel!" und verlinkte das Profil der "Bad Liar"-Interpretin. Fans erkannten bei diesem Posting offenbar, dass die zwei ein echtes Traumpaar abgeben würden und offenbarten ihre Meinung auf Twitter: "Klar ist, dass Selena keinen Mann braucht, aber Niall wäre so gut für sie. Die meisten Typen, die sie gedatet hat, waren auf die eine oder andere Weise bescheuert und Niall ist der Süßeste. Sie sind auf derselben Wellenlänge. Niallena könnte aufgehen", fasste ein User das Empfinden vieler Supporter auf der Plattform zusammen.

Tatsächlich scheinen sich Sel und der 26-Jährige bestens zu verstehen. Erst kürzlich wurde die Brünette dabei erwischt, wie sie Niall einen Besuch in Los Angeles abstatte. Das Verhältnis soll aber laut eines E! News-Insiders rein freundschaftlicher Natur sein. Zumindest im Moment: 2015 soll sich das Duo nämlich für kurze Zeit gedatet haben.

Instagram / niallhoran Niall Horan im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez auf einem Event im April 2019

Anzeige

Getty Images Niall Horan im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de