Sind ihre Kinder ihr einziger Halt? Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (55) schockten im Jahr 2016 ihre Fans mit dieser Nachricht: Das einstige Hollywood-Traumpaar hatte sich nach rund elf gemeinsamen Jahren getrennt. Seit der Scheidung äußert die brünette Schönheit immer wieder, wie wichtige ihr die Kids sind und dass sie ihr einen enormen Halt im Leben geben. Jetzt offenbarte Angelina: Eine gute Erziehung ihrer Knirpse ist ihr sogar wichtiger als die Schauspiel-Karriere!

Für den neuen Teil von "Maleficient", der ab dem 16. Oktober über die deutschen Kino-Leinwände flimmert, stand die 44-Jährige wieder vor der Kamera. Doch eigentlich sehnt sich die Löwenmama nach etwas ganz anderem: sich mehr auf die Erziehung ihrer Kinder konzentrieren zu können! Das berichtete nun die britische Zeitung Daily Mail, die vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz in London mit der TV-Bekanntheit sprach. "Ich möchte, dass andere Aspekte mein Leben in den kommenden Jahren ein wenig mehr bestimmen!"

Vor einer Sache graut es der Hollywood-Lady nämlich besonders: Wenn ihre Teenies mal eines Tages aus dem Haus sind! "Sie sind alle in diesem ganz besonderen Alter, in denen man keinen Augenblick verpassen möchte", offenbarte die US-Amerikanerin. Ihr Fokus wird daher in den nächsten Jahren darin liegen, die einzigartigen Mama-Kind-Momente aufzusaugen. Und für ihre Zukunft ohne Kinder habe die Schauspielerin andere verrückte Dinge geplant – ganz mit der Sprache rückte sie jedoch nicht raus.

Getty Images Angelina Jolie bei der Pressekonferenz für Maleficient in London

Getty Images Angelina Jolie in London im Oktober 2019

Getty Images Angelina Jolie mit Knox Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt und Shiloh Jolie-Pitt

