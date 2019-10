Ist ein Liebes-Comeback von Mariah Carey (49) und Nick Cannon (39) möglich? 2008 gaben sich die Sängerin und der Comedian das Jawort, doch trotz der Geburt ihrer Zwillinge war diese Ehe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Die beiden US-Amerikaner reichten 2014 die Scheidung ein. Vor wenigen Tagen überraschte Nick jedoch mit dem Geständnis, dass er sich durchaus vorstellen könne, die "Hero"-Interpretin erneut zu heiraten. Da hat er die Rechnung jedoch ohne Mariah gemacht...

Die Pop-Diva kann sich eine zweite Ehe mit ihrem Ex definitiv nicht vorstellen! Angesprochen auf Nicks jüngste Hochzeits-Vision entgegnete die 49-Jährige am Freitag gegenüber TMZ kurz und knapp: "Er ist einfach nur dumm, wenn er sagt, dass er die Flamme wieder entfachen will." Ups, deutlicher könnte ein Korb wohl nicht sein.

Dabei hatte der 39-Jährige so sehr von seiner Ex-Frau geschwärmt. Eigentlich sei er nämlich gar nicht für die Ehe gemacht – "aber Sh*t, es war Mariah Carey. Was auch immer sie sagt, ich bin dabei." Außerdem gab Nick zu, die Mutter seiner Kinder für immer zu lieben.

Frazer Harrison/Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe Cannon und Moroccan Scott Cannon bei den KCAs

Frederic J. Brown/AFP/GettyImages Mariah Carey und Nick Cannon

SIPA PRESS / ActionPress Mariah Carey und Nick Cannon, 2014

