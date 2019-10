Was für eine süße Idee! Schauspieler Alec Baldwin (61) und seine Frau Hilaria (35) erwarten mittlerweile ihr fünftes gemeinsames Kind. Fünf Monate nach ihrer Fehlgeburt verkündete die 35-Jährige im September, dass sie wieder schwanger sei. Aber worauf dürfen sich die vier Sprösslinge der Vielfach-Eltern freuen: Bekommen sie ein Brüderchen oder ein Schwesterchen? Alec und Hilaria ließen sich eine kreative Idee einfallen, um ihren Kids eine Antwort auf die Frage zu geben!

Die Fünffach-Eltern in spe hatten in ihrem Schlafzimmer eine Überraschung für ihren Nachwuchs vorbereitet: In dem Raum gab es vier gewickelte Babypuppen in winzigen Kinderwagen oder Kinderbetten. Jedes Kind bekam eine Puppe und sollte sie aus der Decke wickeln. Die Kleidung unter der Decke verriet das Geschlecht des jüngsten Baldwin-Mitgliedes: Die Puppen trugen rosafarbene Strampler – Alec und Hilaria bekommen also eine Tochter! Ein Clip dieses besonderen Moments veröffentlichte Hilaria auf ihrem Instagram-Account.

Vor Kurzem gab die Yoga-Lehrerin im Netz auch ein glückliches Update zu ihrer Schwangerschaft: "Das kleine Menschlein wächst wundervoll heran", offenbarte die stolze Mutter auf der Foto- und Videoplattform. Ihr Spross sehe nicht nur wundervoll aus, sondern habe auch ein starkes Herz.

