Sind Matthew Koma und Hilary Duff (32) bereits Mann und Frau? Vor ziemlich genau einem Jahr machte die Geburt des gemeinsamen Töchterchens Banks Violet das Leben des Musikers und der Schauspielerin perfekt. Die nächste Sensation ließ aber nicht lange auf sich warten: Im Sommer stellte Matthew seiner Auserwählten schließlich die Frage aller Fragen, die sie mit "Ja" beantwortete. Bei einem Post im Netz sind die Fans des Couples nun hellhörig geworden: Die beiden könnten heimlich geheiratet haben!

Auf Instagram postete Matthew einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der die 32-Jährige hübsch zurechtgemacht und mit einem strahlenden Lächeln zeigt. "Ehefrau", schrieb er lediglich dazu und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. Seine Community reagierte sofort auf den verheißungsvollen Beitrag – mit Kommentaren wie: "Ihr habt also geheiratet?" und "Oh, herzlichen Glückwunsch euch beiden". Doch was steckt hinter dem Posting?

Ein Sprecher der beiden brachte aber gegenüber E! News kurz nach dem ganzen Wirbel um eine mögliche heimliche Hochzeit Licht ins Dunkel: Matthew und Hilary haben einander noch nicht die ewige Treue geschworen. Sie seien aber sehr glücklich darüber, dass es demnächst so weit sein wird, hieß es weiter.

Instagram / matthewkoma Hilary Duff, Sängerin

Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2019

Anzeige

Matt Winkelmeyer / Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma bei einer Party im Januar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de