So etwas gab's noch nie bei The Voice of Germany! Weil Coach Sido (38) mit der Leistung seiner Schützlinge nicht zufrieden war und keine Chance mehr für die beiden sah, kürte er keinen der beiden zum Battle-Sieger. Tyrone Frank und Janet Gizaw mussten sich von dem Rapper verabschieden – dank der Steal-Runde kam immerhin Tyrone noch bei Rea Garvey (46) unter und entging damit dem Show-Aus. Doch wie empfanden die Zuschauer Sidos hartes Urteil: gerecht oder überzogen?

In einer Promiflash-Umfrage gaben über 1.570 Leser (Stand 0:15 Uhr) ihre Meinung zu dem aufregenden TV-Moment ab. 85 Prozent stellten sich auf die Seite des Musikers und empfanden seine Entscheidung als den besten Weg, wenn er von seinen Kandidaten nicht überzeugt gewesen sei. Dagegen nannten 15 Prozent seine Reaktion "total übertrieben". Auf Facebook gehen die Meinungen etwas weiter auseinander: Einige User befanden, Sido sei als Coach für die Leistung seiner Teilnehmer mitverantwortlich und habe sie zu schnell fallengelassen – andere lobten seine ehrliche, direkte Art.

Viele Nutzer sehen in Sidos Absage an seine Talente vor allem einen Vorteil: Rap-Fan Tyrone hat mit Rea nun einen Coach an seiner Seite, der mit ihm an seinen Baustellen arbeiten wolle. "Wenn Sido mit beiden nicht mehr arbeiten kann und sie nicht weit sieht, kann ich diese Entscheidung nachvollziehen. Und mal ehrlich – das war echt nicht rosig", fasst ein Leser die Diskussion diplomatisch zusammen.

ProSieben/André Kowalski Sido, "The Voice of Germany"-Coach

Instagram / tyronefrank5 Tyrone Frank mit Sido

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

