Der legendäre Regisseur Martin Scorsese (76) machte in den letzten Tagen weltweit Schlagzeilen, indem er zugab, nicht zu den zahlreichen Marvel-Fans zu gehören. Für ihn seien die Superhelden-Streifen kein Kino und er verglich die Comic-Verfilmungen mit einem Freizeit-Themenpark. Mit dieser Meinung steht der "Taxi Driver"-Produzent in Hollywood nicht alleine da. Zahlreiche Hollywood-Größen teilen seine Meinung. Und auch Schauspielerin Jennifer Aniston äußert sich nun klar gegen Marvel-Filme.

Die 50-Jährige wird demnächst mit Hollywood-Superstar Reese Witherspoon (43) in der Apple TV+ Serie "The Morning Show" zu sehen sein. Dazu habe sie vor allem die aktuelle Entwicklung der Unterhaltungsbranche inspiriert: "Es war erst vor einigen Jahren, als die Streaming-Dienste plötzlich viele Streifen in so großartiger Qualität produzierten. Ich dachte damals: 'Wow. Das ist besser, als das, was ich gerade abgedreht habe'", verriet sie laut Daily Mail. "Dann realisiert man aber, was da draußen alles verfügbar ist – und die Vielfalt wird immer kleiner und kleiner. Es gibt nur noch diese großen Marvel-Filme. Mit Inhalten, die mich nicht interessieren – wie in einem Greenscreen zu leben", führte die TV-Beauty weiter aus.

Die Friends-Darstellerin erntete daraufhin auf Twitter böse Worte im Netz. "Ich würde eher 30 Marvel-Filme sehen, als einen mit ihr", schrieb ein verärgerter User. "Sie hat mehrere Adam Sandler (53)-Filme gedreht und beschwert sich jetzt, dass Superhelden das Kino ruinieren", kommentierten andere Fans.

