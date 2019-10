Sie weiß, wie sie die Fotografen verrückt machen kann! Heidi Klum (46) ist zurück bei America's Got Talent – allerdings nicht bei dem Originalformat der Castingshow, sondern nur beim Spin-Off "America's Got Talent: The Champions". Bei den kürzlich begonnenen Dreharbeiten zeigt das Model wie eh und je, was für ein geschicktes Händchen es für Mode hat. Nun trumpfte die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) mit einem lässigen Latex-Look auf!

Ausgelassen strahlte und posierte Heidi am Dienstag auf dem Weg zum Set im kalifornischen Pasadena für die Fotografen! In ihrem schwarzen Outfit schien sie sich pudelwohl zu fühlen. Zu einem schlichten Shirt kombinierte sie eine glänzende Latexhose und Riemchenstilettos. Eine Tasche und eine Sonnenbrille in derselben Farbe machten den Look perfekt.

Die 46-Jährige liebt es, mit verschiedenen Stoffen zu experimentieren. Erst vor Kurzem erschien die Blondine zu den Aufzeichnungen der Castingshow in einem Denim-Overall. Ab Anfang 2020 können die Fans die vielseitigen Looks endlich auch auf dem Bildschirm bewundern, wenn die zweite Staffel ausgestrahlt wird.

Splash News Heidi Klum in Los Angeles, Oktober 2019

Splash News Heidi Klum, Model

Snorlax / MEGA Heidi Klum am Set von "America's Got Talent: The Champions"

