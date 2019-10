Blake Lively (32) erinnert sich im Netz an ihre Kugelzeit zurück! Im August wurden die Schauspielerin und ihr Liebster Ryan Reynolds (42) klammheimlich zum dritten Mal Eltern. Erst zwei Monate später verrieten sie ihren Fans die frohe Botschaft. Vor Kurzem folgte schließlich auch das erste Foto von ihrem jüngsten Spross, einem Mädchen. Und nach diesen schönen Enthüllungen wagt Blake nun erstmals ein Blick zurück: Sie zeigt stolz, wie sie mit XXL-Babybauch aussah!

Im Rahmen eines Werbeposts für Kinder-Utensilien stellte die 32-Jährige den Schnappschuss auf Instagram online. Als das Bild geschossen wurde, befand sich die 32-Jährige offenbar schon in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft: Ihren kugelrunden Babybauch hat sie auf dem Pic in ein schwarzes Blumenkleid mit Fransen gehüllt, dabei strahlt sie den berühmten Glow werdender Mütter von Kopf bis Fuß aus.

Zuletzt waren etliche Bilder, auf der die schwangere Blake zu sehen war, nicht ganz so perfekt. So hatte Deadpool-Star Ryan seiner Ehefrau mit einer Reihe von unvorteilhaften Fotos zum Geburtstag gratuliert. Jetzt dürften die Fans sicher sehnsüchtig darauf warten, dass endlich der Name des kleinen Mädchens enthüllt wird.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Instagram / vancityreynolds Blake Lively und Ryan Reynolds

