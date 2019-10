Nur noch wenige Wochen bis zum offiziellen Staffel-Start von The Crown! Ab 17. November läuft die dritte Season der preisgekrönten Serie über das britische Königshaus auf Netflix. In den vergangenen Wochen durften sich die Fans der Drama-Reihe, die bereits mit dem angesehenen Golden-Globe-Award ausgezeichnet wurde, über erste Bilder aus den neuen Episoden freuen. Jetzt wurden sie mit einem weiteren Schmankerl belohnt: Netflix veröffentlichte das offizielle Poster zur dritten Staffel!

Dieses Motiv strotzt vor Glamour und königlichem Stolz! Via Instagram teilte der Streaming-Dienst Netflix am Dienstag das Plakat zur bald beginnenden "The Crown"-Staffel: Auf dem Bild zu sehen sind Olivia Colman (45), die Queen Elizabeth II. (93) verkörpert, Tobias Menzies (45) alias Prinz Philip (98) und Josh O'Conor (29), der Prinz Charles (70) spielt. Und die Ähnlichkeit zu den realen Personen ist verblüffend!

Am Kopf des Posters prangt der Satz "Zeiten ändern sich. Pflichten bleiben bestehen". Ob es sich dabei um das Motto der dritten Season handelt? Immerhin werden in den anstehenden Folgen die Entwicklung und Persönlichkeiten der britischen Monarchie von 1964 bis 1977 behandelt. Und dazu gehört selbstverständlich auch die skandalöse Liebesgeschichte von Charles und seiner Ehefrau Prinzessin Diana (✝36), gespielt von Emma Corrin (23).

Netflix Olivia Colman und Tobias Menzies in "The Crown"

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown"

Splash News Emma Corrin und Josh O'Connor als Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

