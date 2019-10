Neil Patrick Harris' (46) Urlaub wirkte lange nach! Im Sommer gönnte sich der How I Met Your Mother-Star unter der Sonne Kroatiens eine Auszeit. Zusammen mit seinem Mann David Burtka (44) sowie seinen Zwillingskindern genoss er das sonnige Wetter am Meer, wie er seinen Followern im Netz mit Schnapp-schüssen zeigte. Doch Wochen später offenbart der Schauspieler jetzt: Wegen eines Seeigel-Vorfalls in den Ferien musste er vor Kurzem operiert werden!

Wie er am Mittwoch in einem Instagram-Post erklärt, sei er am Meer auf den Klippen ausgerutscht und mit der Hand auf einem der piksenden Meeresbewohner gelandet. "Die meisten Stacheln habe ich selbst entfernt, aber zwei weigerten sich rauszukommen und sie entzündeten sich", schildert der US-Amerikaner. Eine Spitze habe sogar eine Sehne an seinem Finger durchbohrt. Seine Fans können aber aufatmen – nach dem Eingriff befindet sich der 46-Jährige wieder auf dem Weg der Besserung.

Durch süße Updates aus seinem Privatleben hält Neil seine Netz-Gemeinde regelmäßig auf dem Laufenden. Zusammen mit seinem Ehemann und den Kindern gibt er darin intime Einblicke in ihr gemeinsames Leben. So gratulierte er seinem Nachwuchs vor wenigen Tagen mit einer knuffigen Collage zu dessen neuntem Geburtstag.

Instagram / nph Neil Patrick Harris nach seiner OP

Anzeige

Getty Images Neil Patrick Harris 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / nph Harper Grace und Gideon Scott 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de