Priyanka Chopra (37) vergisst nicht, woher sie kommt! Im vergangenen Dezember gab die Bollywood-Schauspielerin dem Musiker Nick Jonas (27) bei einer indisch-amerikanischen Hochzeit das Jawort. Selbstverständlich unterstützt die dunkelhaarige Schönheit ihren Liebsten auch bei seinen Konzerten. Am Donnerstag traten die Jonas Brothers nun im kalifornischen San Diego auf – und auf diesem Gig präsentierte sich Priyanka in einem besonderen Outfit!

"Karwa Chauth bei einem Jonas-Brothers-Konzert. Definitiv eine Premiere, an die ich mich für immer erinnern werde", scherzte die 37-Jährige unter einem neuen Instagram-Foto und spielte damit auf das indische Festival an, das am gleichen Tag stattfand. Die Aufnahme zeigt das Ehepaar nebeneinander auf einem Sofa. Während sie lachend ihren Kopf an seine Schulter schmiegt, legt er seine Hand auf ihr Knie. Kein ungewöhnlicher Anblick der beiden Turteltauben! Doch Priyankas Outfit sticht ins Auge: Die Inderin trug einen traditionellen Sari.

Die Fans finden es offenbar toll, dass die "Isn't It Romantic"-Darstellerin ihren Mann dem Hindu-Fest vorzieht und trotzdem ihr Heimatland im Herzen trägt. Sie kommentierten das Bild mit lieben Worten und zahlreichen Herz-Emojis. Zudem hatte der Beitrag in wenigen Stunden schon über eine Million Likes – deutlich mehr als Priyankas letzte Posts.

Getty Images Priyanka Chopra bei der "The Sky Is Pink"-Premiere, September 2019

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Las Vegas 2019

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de