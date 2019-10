Chryssanthi Kavazi (30) befindet sich mitten im Baby-Endspurt! In wenigen Wochen erwarten die Schauspielerin und ihr Mann Tom Beck (41) zum ersten Mal Nachwuchs. Aufgrund ihrer Schwangerschaft legte sie bei GZSZ eine Pause ein. Doch kürzliche stattete die Laura-Weber-Darstellerin ihren Kollegen mit ihrer großen Babykugel einen kleinen Besuch am Set ab. Aber wie ergeht es der Bald-Mama in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft?

"Soll mir noch einer sagen, die letzten Wochen sind anstrengend und man kann sich kaum bewegen", schrieb die 30-Jährige unter ihrem neuen Insta-Post. Außerdem offenbarte sie ironischerweise: "Ich fühl mich wie das blühende Leben!" Hinter die Aussage setzte sie den Hashtag #Not. Während ihr einige Bewunderer Komplimente für ihre Babykugel aussprachen und ihr viel Kraft für die Geburt wünschten, meldeten sich auch einige Mütter zu Wort. "Die letzten Wochen sind echt anstrengend! Das hat die Natur schon ganz gut eingerichtet", kommentierte eine Followerin den Beitrag.

Über den genauen Entbindungstermin schweigt die gebürtige Griechin hartnäckig. Auch über das Geschlecht und den Namen ihres baldigen Neuankömmlings macht sie zusammen mit ihrem Ehemann ein großes Geheimnis.

ActionPress Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi und Timur Ülker beim 23. RTL-Spendenmarathon

Anzeige

ActionPress Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "Der Fall Collini" im Zoo Palast in Berlin

Anzeige

ActionPress Chryssanthi Kavazi und Tom Beck, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de