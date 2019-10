Das klingt nach absolutem Traumpaar! Vivien Michalla und Sidney Wolf lernten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel nicht nur kennen und lieben – gemeinsam holten sich Turteltauben sogar den Sieg in der TV-Show! Und auch nach dem Insel-Finale sind die Eiskonditorin und das Model verliebt bis über beide Ohren, wie unzählige Pärchenfotos beweisen. Jetzt widmet die Insel-Beauty ihrem Schatz sogar eine rührende Liebeserklärung im Netz!

Dieser Post auf Vivis Instagram-Account könnte nicht emotionaler sein: Das Foto zeigt Sidney und sie im Auto – wobei ihr Freund nicht einmal das Autofahren als Grund dafür sieht, ihre Hand loszulassen. Noch rührender ist die Bildunterschrift: "Ich bin wirklich dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und ich mich immer auf dich verlassen kann. Du hörst mir zu, nimmst mir meine Sorgen und gibst mir so viel Sicherheit", lässt die Blondine ihren Partner wissen.

In vielen weiteren Zeilen offenbart Vivien außerdem, wie geborgen sie sich in Sidneys Nähe fühlt: "Was würde ich nur ohne dich tun? Danke, dass ich mich keine Sekunde alleine gelassen fühle". Offiziell haben die beiden übrigens noch nicht die magischen drei Worte über die Lippen gebracht – allzu lange dürfte es nach diesen süßen Worten aber wohl kaum noch dauern!

