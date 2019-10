Für diese Freundschaft lassen sie sich sogar stechen! Mia Julia (32) und Frenzy Blitz, die nicht nur für ihren Gesang, sondern vor allem auch für ihre Bühnen-Performances am Ballermann bekannt sind, haben offenbar nicht nur eine Leidenschaft, die sie teilen. Die Freundinnen zeigten ihren Fans im Netz neulich, wie stark ihre Verbindung ist – sie haben sich für ein gemeinsames Tattoo entschieden! Welches Symbol repräsentiert nun aber ihre Beziehung?

Auf Instagram postete Frenzy Blitz eine Bildreihe und ein Video mit dem Titel: "Wenn Freundschaft unter die Haut geht, liebe dich, meine Cherry." Damit gab sie auch direkt einen Hinweis, welches Motiv es geworden ist: eine Kirsche. Die Ballermann-Sängerin präsentierte ihren Followern nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Hintergrund dieses Tattoo-Erlebnisses. Erst zu Beginn des Jahres hatten die beiden Frauen einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Und die Zusammenarbeit wird sie wohl noch näher zusammengebracht haben.

Erst seit dieser Saison ist Frenzy Blitz aka Franziska Wollitz Teil des Ballermann-Ensembles. Zeitgleich ist sie in Deutschland Choreografin und Tanzlehrerin in ihrer eigenen Tanzschule. Die Sterne stehen gut, dass sie vielleicht auch so eine Karriere am Ballermann starten wird wie ihre Kollegin und Freundin Mia Julia.

Instagram / frenzyblitz Frenzy Blitz und Mia Julia, Juli 2019

Instagram / frenzyblitz Mia Julia und Frenzy Blitz, August 2019

Instagram / frenzyblitz Frenzy Blitz, Sängerin

