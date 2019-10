Will Mark Forster (35) Sido (38) etwa aus der The Voice of Germany-Jury kicken? Die Battles haben gestartet und die besten Sänger Deutschlands kämpfen wieder in packenden Gesangsduellen um den Einzug in die nächste Runde. David und Veronika, die für Team Mark in den Ring gestiegen sind, spalten jetzt allerdings die Juroren-Riege. Sido teilt die Meinung seiner Kollegen nicht – und würde von Mark deswegen am liebsten aussortiert werden.

"Wir wollen Paddy Kelly zurück", rief der Juroren-Spaßvogel lachend, nachdem der Rapper seine Kritik an den Talenten geäußert hatte. Während Alice Merton (26), Rea Garvey (46) und Teamchef Mark den Auftritt der beiden mega fanden, gab Sido zu, die Show tatsächlich lustig gefunden zu haben. "Ich hab's null abgekauft, fand' ich schade. Ich hab' nicht gesehen, was die anderen gesehen haben." Findet Mark den Musiker etwa zu hart? Während sich Michael Patrick Kelly (41) in der vergangenen Staffel als wahrer Zuschauer-Liebling herausgestellt hatte, wurde Sido von den Fans zuletzt heftig kritisiert.

Weil er erkältet war, musste Sänger Basti aus Sidos Team am Donnerstag mit angeschlagener Stimme performen und enttäuschte seinen Coach damit zutiefst. Die Zuschauer fanden die Äußerung ziemlich hart und gingen böse mit dem "Mein Block"-Interpret ins Gericht. "Kann man nicht mal akzeptieren, dass eine Stimme angeschlagen sein kann, sein Ernst? Hätte Bastian den Text verkackt oder blöd gesungen könnte ich den Ärger nachvollziehen, aber so? Ohne Worte", ärgerte sich ein User auf Twitter und konnte nicht verstehen, dass Sido seinen Schützling nach Hause schicken wollte.

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

ActionPress / Halisch, Jörg Michael Patrick Kelly 2018 in Frankfurt

Instagram / shawnstein Sido, Rapper

