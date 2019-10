Herzogin Kate (37) postet ihren allerersten Social-Media-Beitrag! Bis vor wenigen Tagen waren Prinz William (37) und seine Ehefrau auf ihrer royalen Reise in Pakistan unterwegs und besuchten dort unter anderem verschiedene soziale Einrichtungen. Eine davon hat der Herzogin nun Anlass dazu gegeben, eine ganz persönliche Nachricht im Netz zu verfassen. In einem emotionalen Post lobt Kate die Arbeit der SOS-Kinderdörfer.

"Das SOS-Kinderdorf baut auf das Konzept einer Familie auf – die beste Familie, die du dir vorstellen kannst. Wo alle zusammenkommen können, genug zu Essen haben und Liebe und Schutz erfahren", beginnt die 37-Jährige ihren ersten Instagram-Beitrag und postet dazu eine Reihe von Bildern, die sie und ihren Mann beim Besuch eines Kinderdorfes zeigen. Die Dreifach-Mama schreibt weiter, wie froh sie sei, dass Kindern dort die Möglichkeit gegeben werde, in einer fürsorglichen Umgebung aufzuwachsen und sich von den traumatischen Ereignissen in ihrer Vergangenheit erholen zu können. Die Zeilen beendet die Duchess of Cambridge mit ihrem vollständigen Namen Catherine.

Während der sicherheitstechnisch als besonders schwierig eingeschätzten Reise besuchte das königliche Paar nicht nur das Kinderdorf und eine Krebsstation – es legte auch einen tierischen Stop ein. Kurz vor Ende ihres Pakistan-Aufenthalts waren die Royals zu Gast in einem Hunde-Trainingcenter der Army und zeigten bei den Kuschelpausen mit den Vierbeinern keinerlei Berührungsängste.

Splash News Herzogin Kate beim Besuch eines SOS-Kinderdorfes in Lahore

Splash News Prinz William in einem SOS-Kinderdorf in Lahore

Splash News Herzogin Kate in einem SOS-Kinderdorf in Lahore

