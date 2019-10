Christin Kaeber stellte sich vor Kurzem in der TV-Show Survivor einem harten Überlebenstraining und dem Kampf um 500.000 Euro. Vor den Dreharbeiten zur Sendung hatte die 30-Jährige noch als Polizistin gearbeitet und wollte nach dem Ende der Show auch in ihren Beruf zurückkehren. Vergangene Woche hat Christin allerdings ihre Schwangerschaft verkündet und darf als werdende Mutter vorerst nicht mehr auf Streife gehen!

In einem Interview mit Promiflash erklärt die Influencerin: "Die Vorschriften der Polizei sehen vor, dass man mit Beginn einer Schwangerschaft nicht mehr im Wach- und Wechseldienst aktiv sein kann." Außerdem seien die Gefahren für das ungeborene Kind und die Mutter neben der Belastung im Schichtdienst zu hoch und nicht tragbar. Trotzdem möchte sie ihren Beruf nicht ganz an den Nagel hängen.

Nach dem Ende der Elternzeit will Christin wieder zum Polizeidienst antreten: "Ich liebe meine Arbeit und denke fast täglich an all meine Kollegen und deren Einsatz sowie Leistung. Ich übe meinen Beruf seit meinem 17. Lebensjahr und in absoluter Leidenschaft aus", schwärmt sie. Die Gesundheit ihres Kindes habe nun aber Priorität.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, "Survivor"-Teilnehmerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Polizistin

