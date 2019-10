Auch ein Superheld muss mal zittern! Noch vor Kurzem sah es schlecht aus für Tom Holland und seine Rolle Spider-Man – er sollte aus dem Marvel -Universum verbannt werden. Die Entertainment-Giganten Disney und Sony stritten sich zuletzt um die Rechte des Leinwandkletterers. Die Produktionsfirmen konnten zunächst keine Einigung finden, bis sie sich letztlich doch noch für einen weiteren Blockbuster rund um "Spidey" entscheiden konnten. Dabei wurde der Streit nicht nur auf dem Rücken der Filmfigur ausgetragen – auch für den Schauspieler war der Fight alles andere als ein Spaziergang.

Für den 23-Jährigen war die Ungewissheit um die Zukunft seines Charakters Peter Parker wahrlich kein Zuckerschlecken. Als die Fehde zwischen den Filmkonzernen Sony Pictures Entertainment und The Walt Disney Studios in die Öffentlichkeit gelangte, musste auch der The Avengers-Darsteller viel einstecken. Für Tom sei es "die stressigste Zeit" in seinem Leben gewesen. Dies beichtete der Hollywood-Star laut Daily Mail bei einem Auftritt auf der ACE Comic Con in Chicago.

Umso mehr freute sich Holland, als bekannt wurde, dass er für einen dritten Teil der Reihe noch einmal in das Kostüm des Spinnenmanns schlüpfen darf. Die frohe Botschaft feierte er direkt mit seinen Fans im Netz – und postete ein kurzes Video von Leonardo DiCaprio (44) in "The Wolf of Wall Street". Dieser schreit in dem Ausschnitt nämlich "Ich werde nicht gehen, ich werde verdammt noch mal nicht gehen!" ins Mikrofon.

Getty Images Tom Holland bei der Pressekonferenz zu "Spider-Man: Far From Home" in Südkorea

Getty Images Tom Holland mit Schauspielkollege Jake Gyllenhaal

Getty Images Tom Holland, "Spiderman"-Star

