Anfang September hat sich Wolke Hegenbarths (39) Leben wohl für immer verändert – die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin ist nämlich zum allerersten mal Mutter geworden! Gemeinsam mit ihrem Partner Oliver hat die 39-Jährige einen kleinen Jungen bekommen. Das hatte sie ganz klassisch mit einem Schnappschuss seiner kleinen Hand im Netz verkündet. Jetzt verzauberte Neu-Mama Wolke ihre Fans mit einem weiteren Baby-Foto!

Das süße Mutter-Sohn-Foto veröffentlichte sie nun auf Instagram. Auf dem Selfie lächelt Wolke glücklich in die Kamera – der Grund dafür schlummert in einer Babytrage an ihrer Brust. Vom kleinen Mann ist auf der Aufnahme nur der blonde Schopf zu sehen, sowie seine Beinchen, die unten aus der Vorrichtung herausragen. Nach wie vor will die Schauspielerin das Gesicht ihres Sohnes wohl nicht zeigen. Dennoch zeigten sich etliche Fans entzückt von seinem Anblick: "Ihr gebt ein hübsches Paar ab" und "Ich kann nicht mehr, wie putzig!", schwärmten zwei Nutzer in den Kommentaren.

Neben seinem Gesicht bleibt auch der Name der Mini-Wolke bisher ein Geheimnis. "Wie heißt er denn jetzt eigentlich?", lautet nur eine von vielen Fragen neugieriger Fans unter ihren Beiträgen. Denkt ihr, sie wird es noch verraten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

