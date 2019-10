Diese Teilnahme sorgt für Aufruhr! Am kommenden Sonntag startet die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Vor einigen Tagen stellte Promiflash die Kandidaten der neuen Staffel vor – unter denen sich ein bekanntes Gesicht befindet: Cindy Riedel (31)! Der Lockenkopf hatte bereits 2016 an Der Bachelor teilgenommen. Einige Zuschauer fragten sich deshalb, ob die Marine-Soldatin wegen dieses Hintergrunds extra für die Hochzeits-Show gecastet worden sei. Zu den Spekulationen nahm nun eine Expertin der Sendung Stellung!

Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer – die zusammen mit Markus Ernst und Beate Quinn bei "Hochzeit auf den ersten Blick" für die Verkuppelung der Singles sorgt – redete in ihrer Instagram-Story jetzt Klartext. "Sie ist nicht gecastet worden. Wir casten nicht! Jeder kann sich bei uns bewerben", machte sie deutlich. Gleichzeitig gab sie zu, dass sie sich über Cindy viele Gedanken gemacht hätten. "Aber was sollten wir tun, wenn wir ein gegenseitiges passendes Match, ihr Gegenstück, unter den Bewerbern hatten. Am Sonntag wird es klarer."

Auch Cindy rechtfertigte sich auf der Foto- und Videoplattform. "Ich muss die gleichen Tests durchlaufen und Fragen beantworten wie alle anderen", betonte sie. Es sei schade, dass die intensive und engagierte Arbeit der Experten infrage gestellt würde, fügte sie noch hinzu.

Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27.10., um 17:30 Uhr, in SAT.1

SAT.1 / Stefan Hobmaier Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Cindy Riedel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

