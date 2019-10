Liebe kann ja so schön sein! Das israelische Topmodel Bar Refaeli (34) verzauberte seine Fans im Sommer dieses Jahres mit der Neuigkeit, dass sie und ihr Mann Adi Ezra (44) nach ihren beiden Töchtern Liv und Elle nun erneut Eltern werden. Normalerweise hält Bar ihre Ehe weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt gab es aber eine süße Ausnahme: Sie zeigt sich im Netz ganz verschmust mit ihrem Ehemann.

Auf einem Pic umschlingt sie ihren 44-jährigen Gatten und küsst ihn grinsend auf die Stirn. Ihr Text zu diesem Instagram-Post: "Ich bin das glücklichste Mädchen auf der Welt!" Bilder wie diese sind nicht all zu oft auf der Social-Media-Seite der 34-Jährigen zu finden. Umso mehr werden sie von den Fans dann aber auch gefeiert. Unter ihrer Liebeserklärung prasseln die Kommentare nur so auf sie ein. "Ihr seid beide einfach ein absolutes Traum-Paar!" oder auch "Ihr seht so glücklich zusammen aus. Das macht mich auch glücklich", schreiben ihre Fans.

Eine ähnliche Liebeserklärung gab es auch schon von Bar zu ihrem vierjährigen Hochzeitstag. Anlässlich dieses Jubiläums postete sie ein Bild von der gemeinsamen Hochzeit, auf dem sie strahlend hinter ihrem Schleier zu sehen ist. "Dieses Lachen ist auf meinem Gesicht, seit ich diesen Prinzen kennengelernt habe", schrieb sie dazu.

Getty Images Bar Refaeli bei den Filmfestspielen in Venedig 2019

Timm, Michael / ActionPress Bar Refaeli in Hamburg im Juni 2019

Instagram / barrefaeli Bar Rafaeli, September 2019

