Natascha Ochsenknecht (55) hätte Rocco Stark (33) einen anderen Ausgang gewünscht! Ihr Stiefsohn wollte die Ehe mit seiner Nathalie retten und hatte für sie einen ganz besonderen Liebesbeweis parat. Der Schauspieler legte einen rund 600 Kilometer langen Liebes-Lauf von Berlin nach München zurück – doch das Herz seiner Noch-Ehefrau konnte er damit nicht zurückgewinnen. Und Natascha hatte bereits erwartet, dass es kein Liebescomeback geben wird!

Bei ihrer alljährlichen Halloween-Party im Berliner Dungeon erwähnte das Model gegenüber Promiflash, dass der Buchautor den Lauf souverän gemeistert habe und sie stolz auf ihn sei. "Natürlich glaube ich, war das schon so ein bisschen abzusehen, dass es halt nicht mehr funktionieren wird, weil sie natürlich schon vergeben ist – und das tut mir ein bisschen leid", gab sie offen zu. Doch die ganze Aktion, die er über 365 Tage hinweg durchgezogen und in einem Buch festgehalten hat, ist in ihren Augen nicht umsonst gewesen. "Ich denke, er kann nur weitermachen und darauf aufbauen, um zu zeigen, was er aus diesem einen Jahr Abstinenz gemacht hat", erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin abschließend.

Nach seinem XXL-Dauerlauf begrub auch Rocco endgültig die letzten Hoffnungen bezüglich der Rettung seiner Ehe. Auf Social Media ließ der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) seine Community daran teilhaben, wie er seinen Ring ablegte. Nun dürfte er auch bereit dazu sein, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen.

Splash News Natascha Ochsenknecht als Eishexe verkleidet bei ihrer Halloween-Party im Berlin Dungeon

Anzeige

Splash News Natascha Ochsenknecht bei der Geburtstagsfeier von Amorelie

Anzeige

Instagram / roccostark Nathalie und Rocco Stark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de