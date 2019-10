Flirt-Battle zwischen Brooklyn Beckham (20) und Hana Cross! Im Liebesleben der beiden überschlagen sich gerade die Ereignisse. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Beziehung des Fotografen und des Models nach neun gemeinsamen Monaten in die Brüche gegangen ist. Brooklyn wurde bereits kurz darauf mehrfach beim Turteln mit unterschiedlichen Frauen erwischt. Doch auch Hana fackelt nicht lange und zeigt nun öffentlich, dass sie ihrem Verflossenen keinesfalls nachtrauert – sie wurde knutschend mit einem mysteriösen Mann gesichtet.

Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, will Hana sich und ihren neuen Lover nicht verstecken: Mitten auf dem Parkplatz des Nobel-Restaurants Nobu in Malibu und umringt von Freunden tauschen die 22-Jährige und ein noch unbekannter junger Mann leidenschaftliche Küsse aus. Eine heimliche Affäre sieht definitiv anders aus. Will Hana sich nur trösten, oder hat sie nach der gescheiterten Liebe zu Brooklyn nun endlich ihr wahres Glück gefunden? Ein offizielles Statement steht bislang noch aus.

Was wohl Brooklyn denkt, wenn er die Paparazzi-Pics seiner Ex sieht? Glaubt man den Schlagzeilen, dann lässt der 20-Jährige gerade selbst nichts anbrennen. Zuerst hieß es, er würde wieder mit seiner Ex Lexy Panterra (30) anbandeln, später verbreitete sich die Nachricht, er date Schauspielerin Phoebe Torrance. Zuletzt wurde er dann flirtend mit der kanadischen Schauspielerin Natalie Ganzhorn in einem Club erwischt.

Instagram / hancross Hana Cross, Model

Getty Images Hana Cross

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham in Cannes 2019

