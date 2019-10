Erwin Kintop (24) singt sich in die nächste Runde! Der Nachwuchssänger ist nach seiner Teilnahme bei DSDS 2013 auf den Sieg in einer anderen Castingshow aus: Bei The Voice hatte er die Juroren in den Blind Auditions so enorm begeistert, dass alle mit ihm zusammenarbeiten wollten. Am Ende entschied sich Erwin, mit Rea Garvey (46) als Coach in die Knockout-Runde zu ziehen. Und dort konnte er sich am Donnerstagabend gegen seine Konkurrentin durchsetzen!

Erwin gab mit Nastja Isabella Zahour im Ring das Lied "Never Really Over" von Katy Perry (34) zum Besten. Das Duett begeisterte zwar das gesamte Publikum, doch Rea konnte nur einen Kandidaten eine Runde weiter lassen. Seine Wahl fiel am Ende auf den Blondschopf, der in der nächsten Folge bei den Sing-offs antreten wird.

Erwin ist mit seinem Coach mehr als zufrieden, wie er zuvor gegenüber Promiflash verlauten ließ: "Mein Musikerherz schlägt einen Takt und Rea versteht ihn." Seine positive Art und sein Charisma schätze er sehr an dem ehemaligen Reamonn-Frontmann.

ProSieben/Sat1 Erwin Kintop bei "The Voice"

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop, Sänger

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop und Rea Garvey 2019

