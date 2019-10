Erwin Kintop (24) hatte die Qual der Wahl! Nachdem der Sänger 2013 bei DSDS einen souveränen fünften Platz belegt hat, versucht er sechs Jahre später bei The Voice of Germany sein Glück – mit Erfolg! Alle vier Coaches hat er mit seiner Interpretation von James Arthurs (31) Hit "You Deserve Better" vom Hocker gehauen. Am Ende entschied er sich für Rea Garvey (46). Doch was hält Erwin eigentlich von seinem Mentor?

"Rea ist ein positiver Mensch mit viel Herz und Charisma", schwärmt der gelernte Gabelstaplerfahrer im Interview mit Promiflash. Er sei wunschlos glücklich, von dem Frontmann der aufgelösten Band Reamonn gecoacht zu werden. Für den Ex-DSDS-Kandidaten gebe es einen hervorstechenden Punkt, warum seine Wahl auf den gebürtigen Iren gefallen sei: "Mein Musikerherz schlägt einen Takt und Rea versteht ihn."

Erwin fühlt sich trotzdem geehrt, dass die komplette Jury ihn in ihren jeweiligen Teams haben wollte. "Nachdem sich alle vier Coaches in kürzester Zeit umdrehten, das Publikum im Studio begeistert war und Mark, der alles gab und um mich kämpfte, war ich einfach überwältigt von dieser positiven Stimmung", erinnert sich der Castingshow-Kandidat. Mark Forster (35) rief während der Aufzeichnung sogar Luke Mockridge (30) an, der Erwin dazu bewegen sollte, in sein Team zu gehen. Immerhin versprach der Comedian ihm dafür einen Auftritt in seiner Late-Night-Show. Obwohl Erwin Mark eine Abfuhr erteilt hatte, lud ihn Luke zusammen mit Rea in seine Sendung ein, wo er einen Song performen durfte.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Nastja Isabella Zahour und Erwin Kintop bei den Battles von "The Voice of Germany"

Sat.1 / ProSieben / André Kowalski Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

Getty Images Comedian Luke Mockridge

