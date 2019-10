Hat sich hier etwa ein neues Dream-Team gefunden? Obwohl Heidi Klum (46) so kurz vor Halloween alle Hände voll damit zu tun hat, ihre alljährliche Party zu planen und ein Kostüm zu kreieren, bleibt dennoch Zeit für eines: das Modeln! Denn neben Event-Planung, den Dreharbeiten zu "America's Got Talent: The Champions" und den Vorbereitungen für die kommende Staffel von Germany's next Topmodel wurde die blonde Beauty jetzt bei einem Fotoshooting am Strand von Malibu gesichtet – und das mit keinem Unbekannten: Heidi arbeitete mit Brooklyn Beckham (20) zusammen!

Was der Sohn von Victoria (45) und David Beckham (44) am Set genau gemacht hat, ist bislang unklar. Im legeren schwarzen Outfit inklusive Umhängetasche mit Equipment schien der 20-Jährige jedoch tatkräftig als Fotograf mitzuhelfen. Während er und das restliche Team eifrig um sie herumwuselten, setzte sich Heidi gekonnt in Szene. Die Modelmama posierte in einem silbernen Glitzer-Jumpsuit mit Riesenhut in Blumenform. Aber auch ein transparent-schwarzes Kleid mit einem pinken Gürtel kam zum Einsatz. Ihre Mähne trug die 46-Jährige offen.

An der Parsons School of Design studierte Brooklyn Fotografie und hat außerdem schon einige Projekt in Eigenverantwortung durchgeführt. Neben großen Kampagnen für Burberry, Cover-Fotos für Wonderland und 1883 Magazine brachte er 2017 sogar ein eigenes Fotobuch heraus. Ob er zukünftig häufiger mit Heidi zusammenarbeiten wird?

Backgrid / ActionPress Heidi Klum beim Fotoshooting mit Brooklyn Beckham, Oktober 2019

Backgrid / ActionPress Heidi Klum beim Fotoshooting mit Brooklyn Beckham, Oktober 2019

Backgrid / ActionPress Heidi Klum beim Fotoshooting mit Brooklyn Beckham, Oktober 2019

Getty Images Brooklyn Beckham, Fotograf



