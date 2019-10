Als Ingo Kantorek (✝44) 2013 bei Köln 50667 sein TV-Debüt feierte, wurde er über Nacht zum gefeierten Fernsehstar! Besonders im Heimatort des Seriendarstellers, in der Nähe von Hannover, kannte ihn mit einem Schlag nahezu jeder. Seine Mutter Marion musste sich zunächst an Ingos neuen Bekanntheitsgrad gewöhnen. Als plötzlich alle ein Foto mit ihm wollten, realisierte sie: Ihr Sohn ist jetzt berühmt!

In der Nachruf-Doku Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft erinnerte sich Marion: Zum ersten Mal sei auf dem Stadtfest ihres kleinen Ortes die Hölle los gewesen – und das habe nur an Ingos Anwesenheit gelegen. "An der einen Würstchenbude schrie der Besitzer: 'Kommt mal alle hier her!' Wir hatten alle freie Kost und Logis, nur weil Ingo mit diesen Kiddies Selfies gemacht hat", erzählte sie noch immer ganz verblüfft.

Für Ingos Eltern eine völlig neue Situation – die beiden seien komplett perplex gewesen. "Mein Mann und ich haben uns davongeschlichen, weil wir gar nicht damit umgehen konnten", gestand Marion.

ActionPress/Future Image Frank Oehler und Ingo Kantorek beim Show-Kochen auf der Tattoo Convention in Dresden

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Ingo Kantorek beim 23. RTL-Spendenmarathon, November 2018

RTL2 / Köln 50667 Ingo Kantorek (l.) und seine ehemaligen "Köln 50667"-Kollegen

