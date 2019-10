Offene Worte von Manuel Cortez (40)! Diese Nachricht erschütterte am Mittwoch die deutsche Promi-Welt: 14 Jahre war der Let's Dance-Sieger von 2013 mit seiner Partnerin Miyabi Kawai (45) zusammen – zuletzt hatte es aber einfach nicht mehr harmoniert, sodass Manuel schließlich den Schlussstrich unter der Partnerschaft zog. Nun meldete er sich persönlich bei seinen Fans und sprach über die Gründe der Trennung.

Dem Schauspieler fällt es in seiner Instagram-Story sichtlich schwer, über die gescheiterte Beziehung zu sprechen: "Ihr habt in den vergangenen Monaten mitbekommen, dass es mir nicht gut ging und das hatte natürlich auch damit zu tun." Irgendwann habe er einfach gemerkt, dass Miyabi und er nur noch aneinander vorbei lebten. "Man fragt sich irgendwann, wo liegen eigentlich die Prioritäten in einer Beziehung, [...] welche Wichtigkeit hat man noch für den Partner, und wenn da einfach nicht mehr viel kommt, ist es besser, es zu beenden, auch wenn es wehtut." Und das tue es immer noch, gibt Manuel ehrlich zu.

Zum Glück kann der Ex-Verliebt in Berlin-Star auf die Unterstützung seiner Community zählen, die ihn anscheinend mit zahlreichen Nachrichten aufzumuntern versucht. "Ich bin überwältigt von eurer Zuneigung und eurem Trost. Mein Postfach explodiert gerade, daher kann ich nicht jedem persönlich danken", schreibt Manuel in einem weiteren Beitrag.

AEDT/WENN.com Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018

Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez

Anzeige

Actionpress/ Tamara Bieber Manuel Cortez, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de