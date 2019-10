Michael Douglas (75) pflegt die Beziehung zu seinem Sohn Dylan (19) auf ganz besondere Art und Weise! Für den Hollywood-Star ist Familie das Allerwichtigste. Das bewies er zuletzt mit einem beeindruckenden Mehrgenerationen-Foto, das 14 Mitglieder seines Clans gemeinsam zeigt. Wie eng das Verhältnis zu seinem zweitältesten Kind ist, demonstriert er nun – nicht ohne Augenzwinkern – im Netz: Der Oscar-Preisträger und sein Sohn sind Pinkel-Buddys!

Mit diesem ehrlichen Schnappschuss amüsiert der 75-Jährige auf Instagram seine Follower: Seite an Seite steht er mit seinem 19-jährigen Jungen in einem Feld und erleichtert sich. "Bindungserfahrung mit meinem Sohn", schreibt die Hollywood-Legende zu dem Foto. Die Fans kommentieren den Post mit vielen lachenden Emojis. "Ach, kommt schon. Nicht mal gegen einen elektrischen Zaun?", witzelt ein User, während ein anderer meint: "Wie der Vater, so der Sohn!"

Die Aufnahme entstand vermutlich während Dylan von seinen Eltern Besuch hatte im US-Bundesstaat Rhode Island. Dort studiert der Spross zurzeit an der Brown Universität. Seine Mutter Catherine Zeta-Jones (50) hatte vor wenigen Tagen ein Bild mit ihrem Nachwuchs gepostet und erklärt: "Mit meinem Jungen Dylan auf dem Campus."

Instagram / michaelkirkdouglas Dylan und Michael Douglas

Getty Images Michael Douglas bei den Emmy Awards 2019

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und ihr Sohn Dylan Douglas

