Der Countdown läuft! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Heidi Klum (46) schmeißt ihre berühmte alljährliche Halloween-Party – und natürlich möchte die Gastgeberin auch in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Kostüm aufwarten. Schon im August startete sie mit den Vorbereitungen und gibt ihren Fans seitdem immer wieder Hinweise auf ihre Verkleidung. Jetzt verriet das Model: Ihre Bewegungsfreiheit wird stark eingeschränkt sein.

Im Interview mit Entertainment Tonight war Heidi die Halloween-Vorfreude anzumerken. Sie plant auf jeden Fall Großes, wie sie erklärte: "Ich setze mich unter Druck. Es ist nicht die Außenwelt, sondern ich. Ich möchte mich jedes Jahr aufs Neue übertreffen." Natürlich bleibt ihr Kostüm nach wie vor ein Geheimnis. Doch ein winziges Detail ließ sich die Germany's next Topmodel-Chefin dann doch entlocken. "Ich werde es sehr schwer haben, zu gehen."

Vergangene Woche durften Heidis Follower schon einen ersten Blick auf ihre Verkleidung werfen. Sie teilte im Netz einen Clip eines Tonkopfes, der Teil ihrer Maskerade sein wird. Viele Fans glaubten daraufhin, dass die Frau von Tom Kaulitz (30) möglicherweise als Alien auftauchen könnte.

Splash News Heidi Klum im Oktober 2019

Getty Images Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klums Halloween-Maske

