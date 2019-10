Das Warten auf die neue Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick hat bald ein Ende. Am 27. Oktober geht die Show, in der Singles ihre große Liebe finden wollen und dafür eine ihnen bis dato wildfremde Person heiraten, in die sechste Runde. Für die diesjährige Ausgabe der Kuppelshow haben sich die Macher einige Besonderheiten überlegt. Promiflash fasst zusammen, welche Neuerungen den Zuschauern ab Ende Oktober blühen.

Nach den arrangierten Hochzeiten stehen für gewöhnlich die Flitterwochen an. Das ändert sich auch in diesem Jahr nicht. Während es sich in den vorigen Staffeln immer um Reiseziele innerhalb Europas handelte, werden die Honeymoon-Destinationen nun exotischer. Unter anderem stehen Thailand und Bali auf den Reiseplänen.

Wer nicht genug von "Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt, wird sich über die folgenden beiden Neuheiten noch mehr freuen. Erstmals gibt es einen wöchentlichen Experten-Podcast namens "Männer, jetzt mal Ernst! – Der Beziehungspodcast mit Markus Ernst". Mit wechselnden Kandidaten wird der Psychologe Antworten liefern auf die Frage, wie "Mann" zu Themen wie Partnersuche, Liebe auf den ersten Blick oder Familie steht. Jeden Sonntag geht zusätzlich "Hochzeit auf den ersten Blick – Talk" online. Dort werden die ehemaligen Kandidaten Vanessa, Peter, Stephan und Ramona die aktuellen Folgen kommentieren.

Eine spezielle Neuheit beschert auch eine Kandidatin der kommenden Staffel. Mit Cindy Riedel (31) ist erstmals eine ehemalige Bachelor-Teilnehmerin dabei. Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27. Oktober ab 17:30 Uhr auf Sat.1.

SAT.1 Peter, Sanyana und Vanessa

Sat 1 Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Cindy Riedel bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

