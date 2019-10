Erster Paparazzi-Schnappschuss nach Geburt des Babys! Amber Rose (36) hat gerade erst ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Am elften Oktober hat der kleine Slash Electric Alexander Edwards das Licht der Welt erblickt und die Herzen aller im Sturm erobert. Knapp zwei Wochen nach der Entbindung wurde die frischgebackene Zweifach-Mama jetzt erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet – offenbar sehr glücklich und tiefenentspannt.

Amber scheint es relaxed anzugehen – diesen Eindruck machte sie jedenfalls, als sie bei einem Spaziergang in Canoga Park in Kalifornien gesichtet wurde. Natürlich waren die Fotografen nicht weit und knipsten den Reality-TV-Star, wie Bilder zeigen, die Just Jared veröffentlichte. Die 36-Jährige hatte sich in ein gemütliches Outfit mit grauem Kapuzenpullover gehüllt. Auch wenn das Cap einen Teil ihres Gesichts verdeckte, war ihr Strahlen deutlich zu sehen. Amber scheint die Geburt also gut überstanden zu haben.

An ihrer Seite durfte natürlich auch ihr Partner und Vater des Neugeborenen nicht fehlen. Sie und ihr Liebster Alexander Edwards sind seit September 2018 ein Paar. Der kleine Slash Electric ist ihr erstes gemeinsames Kind. Mit Rapper Wiz Khalifa (32) hat die Blondine bereits einen sechsjährigen Sohn.

Instagram / amberrose Reality-TV-Star Amber Rose

Backgrid Amber Rose und ihr Partner Alexander

Getty Images Amber Rose im Dezember 2018

