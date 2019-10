Ist Nane etwa wieder in festen Händen? Um einen Ehemann zu finden, wagte die Kölnerin vor einem Jahr den Schritt ins Fernsehen: Bei Hochzeit auf den ersten Blick gab sie Damian, den sie erst bei der Trauung im Standesamt kennengelernt hatte, das Jawort. In ihrem Fall scheiterte das Experiment jedoch: Nane und Damian trennten sich! Mit einigen Mitstreitern aus ihrer eigenen und aus anderen Staffeln steht die Ex-Braut aber heute noch in Kontakt. Mit einem Gruppenfoto im Netz hat sie jetzt die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht: Ist sie etwa mit Kandidat Ingo zusammen?

Auf Instagram postete die 29-Jährige ein Pic, auf dem Frank und Steve aus Staffel vier in Lederhosen mit ihren neuen Partnerinnen posieren. Ebenfalls auf dem Schnappschuss zu sehen: Nane, die sich wie die anderen Mädels in ein schickes Dirndl geworfen hat und hinter ihrer Sonnenbrille lächelt. An ihrer Seite strahlt Ingo, der eingefleischten Fans von "Hochzeit auf den ersten Blick" durchaus bekannt sein dürfte – der Nordrhein-Westfalener heiratete in Staffel drei die für ihn ausgewählte Kathrin. Er legt liebevoll seinen Arm um Nane, was vermuten lässt, dass die beiden ein Paar sein könnten.

Gegenüber Promiflash spricht Nane jetzt allerdings Klartext: "Nein, Ingo und ich sind kein Paar. Ich bin Single." Die beiden Kuppelshow-Teilnehmer sind also offenbar nur Kumpels. "Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Instagram / nane_432 Frank (links), Steve (Mitte), Nane und Ingo (rechts) im Oktober 2019

Instagram / nane_432 Nane im August 2019

Instagram / nane_432 Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Nane im August 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Steve und Selina, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Karin und Frank an ihrem Hochzeitstag



