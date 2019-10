Heiß, heißer, Paola Maria (26)! Ende vergangenen Jahres brachte die YouTuberin ihr allererstes Kind zu Welt: Söhnchen Leonardo Koslowski hält die Neu-Mama seither mächtig auf Trab. Trotz anstrengendem Baby-Alltag ist die frischgebackene Mutter nach nur zehn Monaten schon wieder top in Form. Dass sie ihr After-Baby-Body-Ziel erreicht hat, macht die Web-Beauty nun offenbar nur zu gerne mit besonders sexy Schnappschüssen deutlich!

Beim Scrollen durch Paolas Instagram-Account fiel dem einen oder anderen Follower wohl die Kinnlade herunter, denn: In den Augen vieler Fans übertrifft Paola Maria mit jedem neuen Bild das vorherige! Nach einem Foto, auf dem die Netz-Beauty in einem bauchfreien Wickeloberteil freie Sicht auf ihr Dekolleté gewährt, postete sie ein aktuelles Bild und bekam dafür jede Menge virtuelle Herzen: In einem schwarzen Body macht die 26-Jährige darauf eine richtig gute Figur – und lässt auch noch tief blicken!

Die Frau von Influencer Sascha Koslowski bezirzt ihre Fans auf dem Pic mit einem verführerischen Blick – und setzt außerdem ihre Beine in Szene: Dabei lässt Paola Maria dank der Sitzpose kaum Raum für Fantasie! Bei so viel Haut kommen selbst ihre Netz-Kollegen ins Schwitzen: "Ach du heilige Scheiße", ist beispielsweise alles, was Mrs. Bella (27) bei diesem Anblick herausbringt. Lisa-Marie Schiffner (18) kommentiert das aufreizende Bild mit einem "Wow", während Victoria Swarovski (26), Ivana Santacruz und viele weitere Blogger Paola reichlich Flammen hinterlassen.

Instagram / paola Paola Maria im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Youtuberin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Vloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de