2019 ist und bleibt das Jahr der Rückkehr der Animal-Prints! Neben Schlangen-Mustern erlebte auch der Raubkatzen-Look ein riesiges Comeback – nicht zuletzt weil die Promiwelt entsprechende Outfits zu lieben scheint. Unter anderem trug Rihanna (31) erst vor wenigen Tagen ein Kleid mit einem Leo-Muster. Jetzt zeigte eine weitere VIP-Dame, das sie gar nicht genug von den wilden Mustern bekommt: Blac Chyna wurde in einem ganzen Geparden-Print-Anzug gesichtet!

Paparazzi erwischten den Reality-TV-Star nun beim Verlassen eines Fitnessstudios in Kalifornien. Auf den Fotos ist sie in einem gelben Jogginganzug in Geparden-Optik zu sehen – und der scheint ihr Lieblingsteil zu sei. Denn die TV-Darstellerin wurde bereits 2017 in dem auffälligen Outfit abgelichtet. Dieses Mal schien sie sich darin allerdings regelrecht verstecken zu wollen: Die Ex-Freundin von Rob Kardashian zog die XXL-Kapuze ihres Oberteils derart tief ins Gesicht, dass sie kaum zu erkennen war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chyna mit einem ihrer Outfits auffällt! Erst Ende August trug sie ein Kleid, das für viele Schlagzeilen sorgte: Bei den VMAs präsentierte sie sich in einem pinkfarbenen Kleid – dasselbe trug allerdings auch ihre einstige Rivalin Kylie Jenner (22) zuvor an ihrem Geburtstag!

Backgrid / ActionPress Blac Chyna in einem Animal-Print-Anzug in Studio City, 2019

Instagram / blacchyna Blac Chyna in einem Animal-Print-Kleid, 2019

Instagram / blacchyna Blac Chyna in ihrem pinken VMA-Kleid, 2019

