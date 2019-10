Es wird in weiteren royalen Kreisen schon wieder gemunkelt: Könnte Herzogin Meghan (38) erneut in froher Erwartung sein? Erst vor Kurzem gab die einstige Schauspielerin ein emotionales Interview, in dem sie erstmals darüber sprach, wie kräftezehrend das Leben innerhalb der Königsfamilie sei – vor allem, als frischgebackene Mama. Ein damaliger Assistent von Prinzessin Diana (✝36) vermutet jetzt, dass die 38-Jährige zum zweiten Mal schwanger ist. Das sind die Gründe für seine Annahme!

"Erstens, die Uhr tickt. Zweitens will sie mindestens zwei Kinder haben und drittens: Habt ihr nicht bemerkt, dass sie immer Gürtel vor ihre Körpermitte knotet und wie sie versucht, ihren Bauch zu verstecken?", mutmaßte Paul Burrell (61) gegenüber Life & Style. Weiter spekulierte der Ex-Butler der Royals, dass Meghan während ihrer Afrika-Tour schwanger geworden sein könnte – und er hätte auch schon einen Namensvorschlag parat: "Wenn sie schwanger ist, müssen sie das Kind Angola nennen!"

Aber Meghan soll nicht die einzige innerhalb der Blaublüter-Familie sein, die in anderen Umständen ist, wenn es nach Paul gehe: Auch ihre Schwägerin Kate (37) könne das Kids-Quartett 2020 vollmachen. "Das wären dann vier Kinder für Kate und William. Es würde mich nicht wundern, wenn sie und Meghan im kommenden Jahr zeitgleich schwanger wären", äußerte der ehemalige Bedienstete abschließend. Wie denkt ihr über den eventuellen Kindersegen bei Meghan? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2019

