Hana Cross präsentiert ihren Freund ganz öffentlich! Vor wenigen Wochen überraschten das Model und sein Kollege Brooklyn Beckham (20) ihre Fans mit der Nachricht über ihr Liebes-Aus. Lange trauerten die Ex-Partner der Beziehung aber offenbar nicht hinterher: Nachdem David Beckhams (44) Sprössling bereits bei verschiedenen heißen Flirts mit anderen Ladys gesichtet wurde, zeigte sich auch Hana kurz darauf mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Nasser Alfallah nahm sie nun mit zu den ersten, öffentlichen Events.

Paparazzi-Fotos zeigen das frisch verliebte Paar beim Verlassen einer Halloween-Party in Los Angeles. Händchen haltend geht die Brünette hinter ihrem Liebsten her – und versucht dabei, den neugierigen Blicken der Fotografen zu entgehen. Für die beiden war es in dieser Woche nicht der erste Besuch eines Grusel-Events. Bereits am Donnerstag hatte sich die Beauty mit Nasser auf einer Feier gezeigt. Bei Paris Hiltons (38) berühmter Halloween-Party sollen die Turteltauben dabei fast auf Hans Ex getroffen sein.

Den Turtel-Pics nach zu urteilen, dürfte eine Reunion von Hana und Brooklyn mittlerweile definitiv ausgeschlossen sein. Als sie im September bei einer gemeinsamen Veranstaltung gesichtet wurden, gab dies vielen Fans Grund zur Annahme, dass die Gefühle zwischen ihnen wieder entflammt seien. Jetzt dürfte klar sein: Ein Liebes-Comeback ist in weite Ferne gerückt.

MEGA Hana Cross und ihr Freund Nasser beim Verlassen von Paris Hiltons Halloween-Party

MEGA Brooklyn Beckhams Ex Hana Cross

MEGA Brooklyn Beckham und Hana Cross

