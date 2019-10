Jared Padalecki (37) sorgt mit einem nächtlichen Ausraster für Negativ-Schlagzeilen! Normalerweise begeistert der Schauspieler seine Fans als Sam Winchester in der Serie Supernatural. Vor zwei Jahren ist der Beanie-Fan außerdem zum dritten Mal Vater einer Tochter geworden. Auch von der kleinen Zuckerpuppe gibt es regelmäßig Updates im Netz. An diesem Wochenende schien Jared allerdings nicht der Hollywood-Schnuckel zu sein, als den ihn seine Follower kennen: Er soll in einem seiner Stammklubs einen Barkeeper verprügelt haben!

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags wurde der US-Amerikaner in der texanischen Stadt Austin von der Polizei festgenommen, wie TMZ jetzt berichtete. Er habe sich zuvor in der sogenannten Stereotype-Bar aufgehalten und schließlich einem Mitarbeiter hinter dem Tresen ins Gesicht geschlagen, wie sich Augenzeugen erinnerten. Auch der Chef des Etablissements habe Schläge von Jared kassiert – ihn erwarten deshalb zwei Anklagen wegen Körperverletzung und eine weitere für das Trinken in der Öffentlichkeit.

In der Bar halte sich der 37-Jährige öfter auf – Medienberichten zufolge habe er sogar Anteile an der Lounge. Unklar sei zum jetzigen Zeitpunkt, was die Attacke von Jared ausgelöst haben könnte. Auch, ob er mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, sei ungeklärt, die Kaution soll sich dem Newsportal zufolge auf umgerechnet rund 13.500 Euro belaufen.

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki und seine Tochter Odette Elliot Padalecki

Getty Images Jared Padalecki, Schauspieler

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki, Schauspieler

