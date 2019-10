Steht diese Liebesgeschichte bei Bauer sucht Frau etwa vor dem Aus? Dabei begann alles so vielversprechend: Landwirt Christian und seine Auserwählte Christina verstanden sich von Beginn an gut. Vor allem Christian war seit dem Scheunenfest hin und weg von der Bayerin. Doch nun könnte es sein, dass sich die Brünette alle Sympathien bei dem Kuhhalter verspielt: In der aktuellen Folge tritt sie unerwartet zickig auf!

Hier prallen zwei Welten aufeinander: Während Christina Frühstück braucht, ist Christian so gar kein Frühstücks-Fan:"Ich gehe morgens eigentlich nur runter, trinke eine Tasse Kaffee, mal alleine, mal mit meiner Mutter", lautet sein lapidarer Kommentar dazu. Daraufhin reagierte die Nachwuchsbäuerin irritiert: "Also gibt’s gar kein Frühstück in der Früh?" Das war aber noch nicht alles – Christina stellte ihrem Traummann in spe ein Ultimatum: "Also wenn er sich gar nicht ändern würde und alles so weitermachen würde, wie er möchte, ich glaube, das würde dann nicht funktionieren." Am Ende lenkte Christian ein, doch er scheint immer mehr genervt von seinem Besuch. Bedeutet das das Ende der Liebelei?

Dabei dachten viele Zuschauer schon, dass Christian und Christina die Liebes-Nachfolge von Steffi und Stephan, den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten von 2018, antreten würden. Wie Christian war auch Stephan von seiner Hofdame sofort fasziniert – und es gab am Ende ein Happy End: Steffi und Stephan versprachen sich vor einigen Wochen in einer romantischen Zeremonie ewige Treue. Ob das auch bei Christian und Christina passieren wird, steht aktuell aber noch in den Sternen.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf Herrmann, Kuh Resi und "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christian

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

