Für Nadine Klein (34) und Klaudia Giez (23) stehen anstrengende Wochen auf dem Plan! Die ehemalige Bachelorette und ihre Schlittschuh-Kollegin stehen momentan fast täglich auf der Eisfläche, um sich fleißig auf ihre Teilnahme an der TV-Show "Dancing on Ice" vorzubereiten. Ob neben dem harten Training auch schon erste Freundschaften geknüpft wurden? Im Promiflash-Interview plauderte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin über ihr Verhältnis zu der Ex-Rosenlady.

"Also ich verstehe mich supergut mit Nadine", verriet Klaudia gegenüber Promiflash bei der NYX Halloween Party. Die Blondine trainiere meist vor oder nach dem quirligen Rotschopf, sodass die Frauen zwischen den Einheiten Zeit für einen kleinen Plausch haben. "Sie zeigt mir ihre blauen Flecken und ich zeig ihr meine", scherzte die Laufstegschönheit.

Dabei gibt es doch sicherlich noch mehr gemeinsame Interessen: Beide Damen arbeiten als Influencer und wohnen in Berlin. Bisher hätten sie aber noch keine Zeit gefunden, sich mal außerhalb der Eishalle zu verabreden. "Aber ich könnte mir vorstellen, dass daraus sogar eine Freundschaft entstehen könnte", erzählte Klaudia.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im Oktober 2019

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Oktober 2019

Splash News Klaudia Giez im Dezember 2018

