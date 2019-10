Daisy Lowe (30) ist schon seit mehreren Jahren ein gefragtes Model, das über internationale Laufstege schreitet. Die Tochter des Bush-Frontmannes Gavin Rossdale (53) lief bereits für große Designer wie Chanel und zierte etliche Modemagazine, darunter zweimal das Cover der italienischen Vogue. Vor Kurzem gewährte die Beauty Einblicke in ein dunkles Kapitel ihres Lebens: Daisy hatte vor einigen Jahren eine Abtreibung!

Das erzählte sie Mel B. (44) in einem Interview für deren Podcast The Truth Flirts with Badoo. "Ich war noch nicht bereit, Mama zu sein. Es war herzzerreißend, aber ich bin total dankbar dafür, dass ich dieses Kind nicht bekommen habe", erklärte die 30-Jährige der Spice Girls-Sängerin. Ihr damaliger Freund habe den Schwangerschafts-Abbruch befürwortet.

Als er jedoch den Herzschlag des ungeborenen Babys gehört hatte, habe er es doch behalten wollen. "Ich dachte nur: 'Willst du mich jetzt verarschen? Ich kann es nicht bekommen'", gab Daisy preis. Ihrer Meinung nach sei es jeder Frau selbst überlassen, was sie mit ihrem Körper macht: "Es gibt genug Kinder auf dieser Welt, die nicht gewollt waren und die ganz viel Liebe brauchen."

Getty Images Daisy Lowe im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Mel B. bei den Filmfestspielen in Venedig im August 2019

Anzeige

Getty Images Daisy Lowe im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de