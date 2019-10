Bei Sängerin Christina Aguilera (38) steht die Familie an allererster Stelle! Schon bei der Premiere des Kinofilms "The Addams Family" erschien sie gemeinsam mit ihren Liebsten. Passend zur Veranstaltung trugen sie ein Gruppen-Kostüm: Sie stellten selbst die Addams Family dar. Und seitdem scheinen sie im richtigen Halloween-Fieber zu sein! Mit ihrem Verlobten Matthew Rutler (34) und Tochter Summer im Gepäck machten sie jetzt die Underwood Family Farms unsicher!

Auf dem riesigen Bauernhof zeigt sich die Vollblut-Mama ganz in Schwarz und völlig leger. Wie niedliche Schnappschüsse des Ausflugs beweisen, legen sie vor einem übergroßen Deko-Kürbis einen Stopp ein und posieren lustig für das Familienalbum – der Spaß kommt in der Familie also definitiv nicht zu kurz! Den kurzen Urlaub scheint die 38-Jährige voll und ganz auszunutzen und genießt dabei völlig offensichtlich das Familienleben. Im November geht es für Christina dann nämlich weiter mit ihrer Europa-Tour.

Auch in Las Vegas gibt Christina dieses Jahr noch Shows. Viermal steht sie dort Ende Dezember auf der Bühne. In der Stadt, die niemals schläft, will sie eine Fantasiewelt lebendig werden lassen und den Zuschauern die Chance geben, ihr wahres Ich zu finden, wie sie in einem Interview mit Billboard erklärte. Durch visuelle Effekte und interaktive Elemente soll ihr Konzept verwirklicht werden.

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Christina Aguilera, Matthew und Summer Rutler und Max Bratman

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera beim iHeartRadio Music Festival 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de