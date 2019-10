Melissa ist eine von sechs Frauen, die in diesem Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick den Gang zum Altar wagen! Die hübsche Hamburgerin hofft, auf diesem Weg die große Liebe zu finden. Bisher ist noch nicht klar, ob die Experten Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn in dem 32-jährigen Philipp wirklich ihr Perfect Match gefunden haben. Aber falls Melissa das Experiment als Single verlassen sollte, kann sie sich auf den Support vieler Follower verlassen, denn: Die Blondine ist schon jetzt der absolute Fan-Liebling im Netz.

Gerade erst ist die erste Folge im TV ausgestrahlt worden und schon jetzt kann die 26-Jährige eine beachtliche Community vorweisen. Auf Instagram folgen ihr stolze 15.200 User – damit ist sie die absolute Spitzenreiterin unter den diesjährigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten. Und natürlich interessieren sich die Fans besonders für Details über Melissas Teilnahme an der Show.

In ihren Story-Highlights hat Melissa auch bereits eine Fragerunde geteilt. Unter anderem verriet sie, was ihre größte Angst vor dem Experiment war: "Da gab es so einige – zum Beispiel, dass er Nein sagt." Außerdem betonte sie, dass sie glücklich über ihre Entscheidung sei und diesen Schritt jeder Zeit wieder wagen würde.

Sat.1 Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und ihre beste Freundin Ann-Vivien beim Junggesellinnenabschied

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de