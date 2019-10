Seit Sommer sind Janni (29) und Peer Kusmagk (44) stolze Zweifach-Eltern. Die Bilderbuchfamilie bekam durch Töchterchen Yoko putzigen Zuwachs. Obwohl sich Janni regelmäßig bei ihrer Community beschwert, wie hart das Leben mit zwei kleinen Kindern sein kann – am Ende des Tages würde sie ihre Mutterrolle wohl für nichts in der Welt eintauschen. Das unterstreicht jetzt ein neuer Post: Janni hat auf ihrem Social-Media-Profil ein niedliches Mama-Kinder-Selfie geteilt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie das besagte Foto, das bei dem einen oder anderen Fan für Schnappatmung sorgen dürfte. Auf diesem bildlichen Guten-Morgen-Gruß an ihre Follower strahlt Janni mit einer aufgeweckten Yoko auf ihrem Schoß in die Kamera – während ihr Sohn Emil-Ocean (2) daneben frech die Zunge herausstreckt.

Eine Abwechslung zu den Postings über ihren Alltagsstress: Vor Kurzem plauderte die 29-Jährige auf der Social-Media-Plattform über die Turbulenzen mit doppeltem Nachwuchs: "Jetzt ist man damit beschäftigt, dass das eine Kind in der Trage happy ist und das andere sich die Schuhe nicht zum fünften Mal auszieht, alle Windeln frisch sind, man nicht das Essen und Trinken für unterwegs vergisst, während der eigene Kaffee irgendwo mehr oder weniger unberührt kalt wird."

Instagram / cindyu.kayfotografie Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

