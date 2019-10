Plant Will Smith (51) etwa schon wieder ein neues Filmprojekt? Aktuell steht er mit Martin Lawrence (54) für den dritten Teil der "Bad Boys"-Reihe vor der Kamera. Die beiden schlüpfen ein weiteres Mal in die Rollen der Undercover-Polizisten und werden Anfang 2020 auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Nun teilte der 51-Jährige ein Foto mit zwei weiteren Hollywood-Größen vom Set und lässt die Fans spekulieren.

Der TV-Star veröffentlichte gestern auf seinem Instagram -Account einen Schnappschuss aus den Tyler Perry Studios in Atlanta. Auf der Aufnahme sieht man Will Smith mit seinen Schauspielkollegen Wesley Snipes (57), Martin Lawrence und Eddie Murphy (58) Arm in Arm vor der Kamera posieren. Dazu schrieb er ironisch: "Hier gibt es nichts zu sehen..." In den Filmstudios werden momentan zwei Filme realisiert. Die Fortsetzung des Streifens "Coming 2 America" mit Murphy und Snipes und der nächste Teil von "Bad Boys" mit Smith und Lawrence.

Die Follower des "Aladdin"-Darstellers hätten sich über einen gemeinsamen Film der vier Leinwand-Legenden anscheinend gefreut. "Das beste Team" und "Egal was das ist, es wird Hammer", kommentierten User unter dem Post. "Das ist hoffentlich eine Zusammenarbeit", äußerte sich ein weiterer Fan hoffnungsvoll.

Instagram / martinlawrence Martin Lawrence, Will Smith und Wesley Snipes

Getty Images Martin Lawrence und Will Smith

ActionPress/ Landmark Media Press and Picture Will Smith und Martin Lawrence in "Bad Boys for Life"

