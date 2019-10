David Harbour (44) und Lily Allen (34) sind total verknallt! Nachdem der Stranger Things-Star und die Sängerin mehrfach – turtelnd sowie verdächtig vertraut – zusammen gesichtet worden waren, machten sie ihre Liebe im Oktober offiziell: Auf ihrem Social-Media-Kanal markierte Lily mit einem Foto von ihrem neuen Partner ihr Revier. Auch David verdeutlichte nun durch einen Post: Der Schauspieler und die Musikerin sind äußerst happy miteinander!

Der 44-Jährige teilte auf Instagram das erste gemeinsame Foto der beiden. "Der Prinz, die Prinzessin und der Parkplatz. Die Sieben-Zwerge-Mienen-Fahrt ist die beste Bahn im gesamten Park", schrieb das TV-Gesicht zu dem Schnappschuss von ihrem Trip ins Disneyland. Für ein Pärchen-Pic auf Lilys Profil müssen ihre Fans sich wohl noch gedulden – in dem Freizeitpark posierte die Künstlerin lediglich mit der Star Wars-Figur Chewbacca.

Während sich das Paar in den sozialen Medien noch relativ verhalten zeigt, präsentieren sie ihre Liebe in der Öffentlichkeit mittlerweile ganz ungeniert. Bei einem Basketballspiel in New York machten sie intensiv kuschelnd aus ihrer Zuneigung überhaupt keinen Hehl.

Instagram / dkharbour David Harbour und Lily Allen im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen im Disneyland

Anzeige

LRNYC / MEGA Lily Allen und David Harbour im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de