Die Wollny-Girls legten bereits vor – doch auch die Männer ließen es ordentlich krachen! In der aktuellen Folge von Die Wollnys, die bereits kurz vor Sarafina (24) und Peters (26) romantischer Hochzeit im Sommer aufgezeichnet worden war, gab das Paar jetzt spannende Einblicke in ihre Junggesellenabschiede. Während sich Team Braut einen schönen Tag in der Heimat machte, legten die Jungs noch einen drauf. Peter wurde nach Holland entführt, wo eine Bootstour auf ihn wartete!

Sarafina reagierte zunächst skeptisch, als ihr Zukünftiger von seiner Crew abgeholt wurde. "Bloß keine Stripperin! Wenn der Peter jemanden in Unterwäsche sehen will, dann mich", stellte sie energisch klar. Doch die Sorge der 24-Jährigen war natürlich unbegründet, denn immerhin war ihr Stiefpapa Harald Elsenbast (59) mit von der Partie, der seinem Schwiegersohn in spe im Ernstfall schon auf die Finger gehauen hätte. Doch so weit kam es gar nicht erst: Immerhin verbrachten die Männer nur eine entspannte Zeit auf See. "Da habt ihr euch ja was richtig Geiles einfallen lassen. Das ist mega. Durch den ganzen Stress zuletzt ist das genau das Richtige", freute sich Peter über den überraschenden Trip.

Harald, der im vergangenen Jahr einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte, ging es während der Party natürlich etwas entspannter an – ganz zur Freude seiner Frau Silvia Wollny (54). Sie versicherte sich am nächsten Morgen per FaceTime, dass ihr Gatte auch ja nicht die Medikamente vergisst. "Ja, habe ich heute schon genommen", erwiderte er.

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Peter Heck feiert seinen JGA

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Harald Elsenbast bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim Echo 2015

