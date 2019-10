Gibt Selena Gomez (27) einer alten Liebe etwa eine zweite Chance? Die Sängerin plauderte vor wenigen Tagen offen über ihren Beziehungsstatus und verriet: Sie gehe seit zwei Jahren solo durchs Leben. Gleichzeitig machte sie aber deutlich, dass sie nach ihrer On-Off-Beziehung zu Justin Bieber (25) endlich wieder bereit sei, neue Männer kennenzulernen. Nun ist die Schauspielerin mit ihrem Ex-Freund Samuel Krost gesichtet worden!

Am Dienstag genoss Selena im New Yorker Restaurant La Esquina einen Abend mit Freunden, wie Daily Mail berichtet. Bilder der Zeitung zeigen, dass kurz vorher auch Samuel mit einer Gruppe das Lokal betreten hatte. Haben der Mode-Unternehmer und Sel etwa noch immer engen Kontakt und bahnt sich vielleicht sogar eine Liebes-Reunion an? Die beiden waren im November 2015 zum ersten Mal turtelnd in der Öffentlichkeit erwischt worden. Ihre Romanze hielt allerdings nur ein paar Monate – im darauffolgenden Sommer verkündete Samuel, dass sich ihre Wege getrennt hätten.

Neulich beschrieb Selena in der Zach Sang Show ihre Vorstellungen einer Partnerschaft: "Ich will, dass es echt ist und ich möchte nicht, dass man voneinander abhängig ist oder dass es chaotisch ist oder dass es an Kommunikation mangelt." Ob Samuel ihr genau das geben kann?

Instagram / samuelkrost Samuel Krost im Oktober 2019

Splash News Selena Gomez und Samuel Krost 2015

Splash News Selena Gomez Oktober 2019 in New York

