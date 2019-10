Sängerin Selena Gomez (27) ist endlich wieder bereit für eine neue Liebe! Mit ihrem Ex Justin Bieber (25) hat die 27-Jährige wohl endgültig abgeschlossen. In ihren neuesten Songs lässt sie ein letztes Mal ordentlich Dampf ab und wird alles los, was ihr noch auf dem Herzen lag. Nach zwei Jahren als Single ist Sel also endlich bereit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Jetzt verrät sie, was für sie in einer neuen Beziehung entscheidend wäre!

In der Zach Sang Show offenbart Sel: "Ich will, dass es echt ist und ich möchte nicht, dass man voneinander abhängig ist, oder dass es chaotisch ist, oder dass es an Kommunikation mangelt." Sie sei sich sicher, dass man im Laufe der Jahre und mit dem Alter den Menschen finde, der genau zu einem passt und mit dem man auf der gleichen Wellenlänge ist. Nach ihren dramatischen Jahren mit Justin wird sie jetzt offenbar besonders darauf achten, dass ihre nächste Beziehung diese Anforderungen erfüllt!

Neugierig auf ihr künftiges Liebesleben scheint die Musikerin schon jetzt zu sein: "Ich möchte wissen, wie die Liebe als Nächstes für mich aussehen wird." Dennoch bleibe sie geduldig – verbittert zu sein, komme für sie nicht infrage! Sie wisse schließlich, dass die Liebe existiert und wolle deswegen abwarten, auch wenn es noch länger dauern könnte, bis sich der Traumprinz findet!

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez beim Cannes Film Festival 2019

Anzeige

Backgrid / Actionpress Selena Gomez geht zu einem Business Meeting in Kalifornien, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de